Qatar Airways оставила россиян без чемоданов на острове посреди океана

Авиакомпания Qatar Airways, которая считается лучшей в мире, оставила россиян без чемоданов на Мальдивских островах. Об этом сообщил Telegram-канал «Крыша ТурДома».

© Lenta.ru

Туристы рассказали, что летели на люксовый курорт в океане из Москвы с пересадкой в Катаре. Во время оформления билетов в Шереметьево им дали посадочный талон только до Дохи, оттуда багаж должны были автоматически отправить в Мале.

Однако по прибытии на Мальдивы своих чемоданов россияне не получили, причем это коснулось всех пассажиров, летевших через Катар.

«Четыре дня без одежды, обуви, без кремов и лекарств с двумя детьми. В отеле предложили какой-то набор вещей "на такие случаи", непонятного размера и чистоты», — возмутились путешественники.

Людям пришлось потратить 600 долларов (47 тысяч рублей) на вещи первой необходимости. При этом аптеки в отеле не оказалось, только офис врача, визит к которому стоит еще 40 долларов (3 тысячи рублей).

«Пришлось ходить по соотечественникам, так себе удовольствие при цене проживания под миллион рублей», — заключили россияне.

Ранее пассажирка Qatar Airways обвинила стюардессу в краже. Женщина заявила, что бортпроводница достала деньги из ее дизайнерской сумки, пока она спала.