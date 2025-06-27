Россия и Турция будут вместе решать проблемы своих туристов

Россия и Турция договорились совместно решать проблемы, с которыми могут столкнуться турецкие и российские туристы во время их пребывания в РФ и Турецкой Республике. Об этом говорится в протоколе заседания межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (есть у ТАСС).

"Стороны договорились наладить прямую координацию между соответствующими учреждениями с целью решения возможных проблем, с которыми могут столкнуться турецкие и российские туристы в сфере гостеприимства и прав туристов во время их пребывания в Российской Федерации и Турецкой Республике", - говорится в документе.