Авиаперевозчик из ОАЭ возобновляет рейсы в Россию

Из-за ситуации на Ближнем Востоке авиакомпания из ОАЭ Air Arabia приостановила полеты в Россию. Накануне стало известно, что билеты на рейсы арабской авиакомпании снова появились в продаже.

Авиакомпания Air Arabia из ОАЭ приостановила полеты в Россию 13 июня. Причиной стала ситуация на Ближнем Востоке.

Однако накануне в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что Air Arabia уведомила о возобновлении полетов. Кроме того, в продаже появились билеты.

Правда, в АТОР считают, несмотря на возобновление рейсов риски изменения расписания остаются до момента полноценного открытия воздушного пространства Ирана.

Пока открыто воздушное пространство только над востоком Ирана. Запрет на полеты сохраняется на юге, западе и севере страны.

Ранее эксперты рассказали, что делать при отмене рейса из-за форс-мажора. Также сообщалось, что у российских граждан возникли проблемы с возвращением из Объединённых Арабских Эмиратов.