Крупнейший горнолыжный курорт в Центральной Азии построят на Иссык-Куле. Что уже сделано?

На Иссык-Куле идет масштабное строительство крупнейшего в Центральной Азии горнолыжного курорта «Ала-Тоо Резорт, передает Адилет Исаков.

Дорожное полотно расширяют, укрепляют обочины и готовят новое покрытие. На этом участке была лишь грунтовая дорога, сейчас ведется полноценное строительство асфальтированной.

«В данный момент 7 км надо будет в этом году сдать. Уже закончить, асфальтировать, как положено. Это уже, получается, будет четырехполосная дорога.

К основным объектам уже подвели электричество. На курорте будут работать канатные дороги.

«Канатная дорога имеет в своем составе как кресельные, так и гондольные подвески. Протяженность нижней канатной дороги составляет 1 км 700 м, перепад по высоте порядка 300 м. Протяженность второй канатной дороги лифт Б2 имеет 2 км 300 м и перепад по высоте 400 м.

Уникальность курортного комплекса — в его масштабах и природном расположении. Он объединяет сразу три горные вершины. Туристам предложат трассы разного уровня сложности. Это первый подобный проект в Кыргызстане.

«Турист в один день может увидеть лето и зиму. То есть в обед он искупался в Иссык-Куле. Затем приехал сюда 65 км, и он может покататься на лыжах.

Таалайбек Батырканов в селе Жыргалан родился и вырос. Говорит, жители курорту рады. Он станет мощным стимулом для развития всего региона.

«Радостно видеть, что в Кыргызстане появляются такие масштабные проекты. Строительство идет активно, совсем скоро у нас будет современный, красивый курорт. Мы этому очень рады и гордимся, что это происходит у нас.

На курорте появятся около пяти тысяч рабочих мест. Ежегодно здесь смогут отдыхать до 850 тысяч туристов. Горнолыжная база будет работать круглый год благодаря системе естественного снегонакопления и снегозадержания. Лыжный сезон будет длиться до семи месяцев.