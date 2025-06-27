Эксперт рассказал о преимуществах отдыха в КНДР

Инна Мухина заявила НСН, что сегодня туристы из РФ стараются ездить в КНДР на государственные праздники, а Ольга Кудрявцева отметила новую пляжную зону в Вонсане с роскошными отелями.

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Поездки в Северную Корею пользуются спросом особенно перед государственными праздниками страны, так как корейцы умеют красиво их отмечать, а новый роскошный курорт в Вонсане еще больше привлечет туристов. Об этом в беседе с НСН рассказала гендиректор и руководитель туристической фирмы «Восток-Интур» Инна Мухина.

Лидер КНДР Ким Чен Ын 24 июня торжественно открыл масштабную прибрежную туристическую зону на Кальмасском полуострове в городе Вонсан, на церемонии присутствовал посол РФ в КНДР Александр Мацегора. Зона заработает с 1 июля, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Сообщается, что новый комплекс был возведён как часть грандиозного проекта Ким Чен Ына по построению зоны культурного отдыха «мирового уровня». Мухина подчеркнула, что новая пляжная зона заслуживает внимания.

«Сейчас в Северной Корее открылся шикарный пляж Вонсан-Кальма, и 7 июля у нас полетит туда первая группа. Это пятикилометровый пляж, белый песок, сумасшедшие, красивые отели со всем необходимым для отдыха. Есть развлечения и для детей, и для взрослых. Думаю, что он будет популярный, просто его нужно хорошенечко раскрутить», — рассказала она.

По словам Мухиной, туры в Северную Корею пользуются популярностью, а разброс цен позволяет каждому туристу выбрать маршрут себе по карману.

«Есть четырехдневные авиамаршруты в Северную Корею, они по стоимости примерно 90 тысяч рублей. Есть пятидневные - примерно 100 тысяч рублей. Есть кольцевой авиамаршрут, 10-дневный тур: заходим в Пхеньян и проезжаем практически всю Корею, выходим поездом через торгово-экономическую зону Расон. Он тоже пользуется популярностью в этом году. А вообще спрос хороший, особенно, когда в Корее проходят государственные праздники. А они там почти каждый месяц. В августе будет 80-летие победы над японцами. В сентябре - День создания республики. Мы стараемся, чтобы под эти праздники наши туристы смогли попасть в Корею, потому что корейцы умеют красиво их отмечать», — отметила она.

Также она рассказала о более бюджетных турах на поезде для тех, кто едет из Владивостока.

«Есть туры "автобус плюс поезд": на автобусе из Владивостока доезжаем до Хасана и далее через Мост дружбы на поезде. Это недорогие туры. Четырехдневный тур обойдется где-то в 42-43 тысячи рублей. Есть прямой, очень комфортабельный поезд из Владивостока до Расона, с душем, кондиционером. В мае так съездили 100 человек, сейчас будет еще один поезд в июле и в августе», — уточнила она.

В свою очередь председатель правления Приморского регионального союза туриндустрии Ольга Кудрявцева заявила НСН, что новая курортная зона в Вонсане отличается высоким уровнем сервиса и способна удивить искушенных российских туристов.

«Сервис очень достойный, вся береговая линия в отелях. Все архитектурно красиво сделано. Полоса прибрежная в песке. Вода шикарная. Я, к сожалению, была зимой и не видела, как выглядит береговая линия летом, но, думаю, что они доделали все, и стало намного лучше. Нужно не слушать все эти байки про Северную Корею. Это достойная страна, отлично развивающаяся. Они прежде всего рассчитывают на наших туристов и на китайцев. Однако будут россияне ездить или нет - зависит от ценовой политики. Если это будет соответствовать цене и качеству, то, я думаю, люди поедут», — заявила собеседница НСН.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил НСН, что турпоток в Абхазию в этом году вырос на 20% по сравнению с прошлым годом, потому что это направление на 30-40% дешевле Сочи.