На улицах китайских курортов всё чаще можно услышать русскую, а не английскую речь. Наши туристы массово устремляются на пляжи Поднебесной и, прежде всего, в Санью - город на южной оконечности тропической провинции Хайнань. За последний год поток российских путешественников в этот регион вырос в 11 раз, что связано с облегчением визового режима, да и в целом с возрождением международного туризма после пандемии.

В Санье, особенно в районе Дадунхая, местные бизнесы начали активно адаптироваться к этой новой аудитории. Меню в большинстве ресторанов теперь доступно на русском. Языком гостей из РФ владеет персонал отелей и парков развлечений.

Одним из главных факторов, способствующих росту турпотока из России, стало внедрение безвизового режима. Такая мера серьезно упростила процесс планирования путешествий и сделала Китай более доступным для иностранцев.

Для китайского курортного бизнеса возвращение российских туристов этой весной и летом стало настоящим спасением. В течение нескольких лет приостановка международных рейсов и негативные последствия эпидемии карантинных мер сильно ударили по всей индустрии гостеприимства и сферам обслуживания.

Теперь бурное восстановление турпотока создает предпосылки для экономического подъема, роста доходов и увеличения числа рабочих мест, пишет издание South China Morning Post (SCMP).

Возрождение туризма - задача, которую поставил лично Си Цзиньпин. Привлекая иностранных туристов, можно возродить сферу услуг, сильно пострадавшую из-за пандемии.

Кроме того, некоторые страны смягчают свои рекомендации по поездкам в Китай. Например, правительство США недавно изменило уровень предупреждения для путешественников с более строгого на рекомендацию «проявлять повышенную осторожность». Это должно стимулировать рост числа туристов из западных стран. Но главное: у Китая улучшается имидж на международной арене.

В Госкомитете по туризму провинции Хайнань отмечают, что развитие туристической инфраструктуры и адаптация к нуждам новых категорий гостей (включая русских) будут продолжены.

Также власти планируют расширять сервисы с русскоязычными гидами, переводческими услугами и профильными мероприятиями. Будут, например, отмечать традиционные русские праздники типа Масленицы.

Туристическое возрождение провинции Хайнань - тоже личная заслуга Си Цзиньпина. Именно при нем огромные государственные инвестиции были направлены на то, чтобы преобразить пляж Дадунхай - протяжённую песчаную бухту, были построены зоны для купания и современные отели.

Стали бурно развиваться популярные у западных туристов виды отдыха: дайвинг, снорклинг, парусный спорт. В Санье активно строились SPA-центры и wellness-комплексы, ориентированные на оздоровительный туризм.

Туроператоры пишут, что важно помнить, планируя поездку на Хайнань.

Лучшее время для посещения острова - с декабря по март. На Хайнане декабрь считается поздней весной, а март - началом лета. Погода в это время мягкая (около 23-26°C), что нравится большинству туристов.Стандартный китайский язык - самый распространенный на Хайнане. Но есть еще и местный, хайнаньский, диалект. Однако с каждым годом все больше официантов, таксистов, администраторов в гостиницах осваивают английский.В 2018 г. правительство Китая начало политику, которая позволяет посетителям, прибывающим на Хайнань через Санью или Хайкоу, въезжать без визы. Но при условии, что гость задержится на острове не более, чем на 30 дней, и не будет посещать материковый Китай.Весь город можно проехать по кольцевой железной дороге, которая соединяет Хайкоу, Вэньчан, Ванин, Линшуй, Санью и другие города. Из Хайкоу в Санью можно доехать за 1,5 часа. Самый дешевый билет будет стоить чуть менее 1000 рублей.Основные развлечения для туристов - пляжи и бары. В Санье они на каждом углу. На острове есть как местный алкоголь, так и импортный (например, сингапурское пиво). Однако злоупотреблять спиртным здесь не принято. Зато выращивают - и любят пить - кофе.На Хайнань летают S7 Airlines и "Аэрофлот", китайские компании: China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Hainan Airlines, Air China. Улететь можно из Москвы, Петербурга, Новосибирска и других городов.

Кстати, китайские бизнесмены быстро сориентировались, что на Хайнане можно совместить западный отдых и традиции.

Так остров стал столицей традиционной китайской медицины, например, акупунктуры, моксотерапии (это точечное нагревание с помощью полынных сигар), «огненных банок», гуа ша (растирания кожи специально подобранными камнями).

Традиционно на Хайнане использовались местные лекарственные растения, произрастающие в тропических лесах, для приготовления лекарств и настоек – это цзяогулан, тонгкат-али, нони, гастродия, камень-цветок.

Знания о целебных свойствах растений передавались из поколения в поколение, Так же на Хайнане появились и сотни лечебных диет, основанных на принципах баланса "инь" и "ян".

Открываются медцентры с массажем Туйна. Это особая форма китайского массажа, в котором акцент делают на энергетические меридианы энергетические точки: обещают стимулировать кровообращение, снять мышечное напряжение, улучшить подвижность суставов.

Многие центры на Хайнане предлагают специализированные виды туйна, направленные на лечение конкретных проблем, таких как боли в спине, мигрень, бессонница. Так что, если думаете, куда поехать отдыхать, Хайнань - лучший вариант.