Российские туристы обвинили казахстанского турагента в мошенничестве

Российские туристы пожаловались на сотрудницу турагентства из Казахстана и обвинили женщину в мошенничестве. Путешественники передали ей деньги для оформления перелета во Вьетнам, однако позже узнали, что поездка не состоится.

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Россияне, проживающие в Омске, обратились к Дарье Мильбрат с целью приобретения билетов на рейс из Астаны в Нячанг. В соцсетях она позиционировала себя как работницу туристической отрасли, предоставляющую соответствующие услуги. Группа из 9 человек приехала сразу в аэропорт республики, чтобы отправиться на отдых.

«Дарья получила от нас 1 986 648 тенге (391 600 руб.) и предоставила маршрутные квитанции с вылетом из Астаны. Мы приехали из Омска в аэропорт, но Дарья позвонила и сказала, что на нашем рейсе произошел овербукинг и нас не смогут посадить на самолет», – поделилась одна из пострадавших.

По ее словам, турагент заверила, что отдыхающие отправятся во Вьетнам через несколько дней, а деньги за билеты вернет перевозчик. Однако поездка снова не состоялась, так как «авиакомпания еще не перевела средства и новые билеты не на что выкупать». Дарья сообщила, что туристам необходимо оплатить новый перелет.

«Мы перевели ей еще 226 700 руб. и все-таки улетели. Она сказала ожидать возврата. Мы ждали почти 2 месяца. Но так его и не получили. Нам удалось узнать через банк, что платежное поручение, которое прислала Дарья на возврат средств, поддельное. Те первые маршрутные квитанции были тоже поддельными», – пояснила россиянка.

Об аналогичном случае рассказали еще одни туристы из РФ. Их отдых во Вьетнаме подходил к концу, и встал вопрос о приобретении обратных билетов в Россию. Они обратились к той же Дарье Мильбрат, которую нашли в соцсетях. Женщина заявила, что «имеет связи» и оформление полета через нее будет выгоднее, чем напрямую в авиакомпании.

Россияне перевели казахстанскому турагенту 2500 долларов для покупки билетов на 3 человек. И даже получили от нее маршрутные квитанции, однако в аэропорту на стойке регистрации выяснилось, что и они оказались «липой». В итоге российским туристам пришлось оформлять полет через официальных представителей перевозчика и снова платить за билеты.

Пострадавшие граждане РФ намерены обращаться к казахстанским властям, чтобы разобраться в ситуации.