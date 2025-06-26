Авиакомпания Air Arabia возобновит рейсы в Шарджу раньше, чем планировала

Air Arabia возобновит прямые рейсы из Москвы, Казани, Самары и Уфы в Шарджу раньше, чем планировала. Авиакомпания собиралась начать полеты по этим маршрутам с 11–13 июля. Сегодня перевозчик объявил, что «с восстановлением регионального воздушного пространства возобновляет рейсы на ранее приостановленных маршрутах».

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Сейчас на сайте Air Arabia ближайший рейс из ОАЭ в Москву намечен на 30 июня, в этот же день состоится и обратный вылет из Домодедово в Шарджу.

Из Казани, Самары и Уфы билеты в Шарджу продаются начиная с 3 июля. Подвинулась «влево» и программа Air Arabia из Москвы в Рас-эль-Хайму: авиакомпания планирует начать полеты уже с 16 июля, а не с 1 августа, как объявляла ранее.

Все эти рейсы будут выполнять узкофюзеляжные аэробусы А320, не имеющие возможности облетать Иран без дозаправки. Очевидно, перевозчик надеется на скорое разрешение ирано-израильского конфликта и открытие воздушного пространства.

Сегодня Air Arabia возобновила прямые рейсы из Екатеринбурга: G9 961 вылетел в 01:15 по расписанию. С 27 июня начнутся вылеты в Шарджу из Сочи. Эти маршруты не требуют обхода территории Ирана и оптимальны для авиапарка перевозчика, поэтому ясность по ним появилась раньше.

Ранее авиакомпания flydubai объявила о возобновлении 1 июля рейсов в Россию по всем маршрутам, включая Санкт-Петербург – Дубай.