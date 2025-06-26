«Заставили вылить весь коньяк». Туристы жалуются на аэропорт в Сухуме

Российские туристы пожаловались на проблемы при вывозе из Абхазии алкогольных напитков, а также масла и меда.

© РИА Новости

«На днях вылетали из Сухума, так пожалела. Потому что вино, чачу и коньяк нельзя провозить в пластиковой посуде. Изъяли на таможне», – рассказала TourDom.ru Валентина, возвращавшаяся 24 июня в Москву.

Она добавила, что с подобным столкнулись и другие пассажиры рейса, причем некоторые везли не алкогольные напитки, а мед и оливковое масло.

«Эти продукты также находились в пластиковой таре и поэтому были изъяты. У одной женщины отобрали очень много, она даже расплакалась», – добавила наша собеседница.

По словам Валентины, никаких предупреждений о том, что из Абхазии нельзя вывозить жидкость в пластиковых емкостях, до момента вылета не поступало – ни от представителей абхазской стороны, ни от российского туроператора. В разделе «Таможенный контроль» на сайте аэропорта Сухума содержатся нормы по максимальному количеству вывозимого алкоголя без пошлины – до 3 литров на человека, – но ничего не сказано об ограничениях, связанных с материалом, из которого сделана бутылка.

В национальном туроператоре «Алеан» редакции сообщили, что из Абхазии в Россию запрещен ввоз продуктов питания, напитков домашнего производства, без товарных знаков, акцизов: «Домашний мед, вино, коньяк изымут на границе. Все гастросувениры должны быть в заводской упаковке».

При этом практика показывает, что через сухопутную границу нередко вывозят напитки так называемого домашнего производства – без штрихкода и прочей маркировки. Но в аэропорту, как показал случай с Валентиной, дело не в штрихкоде.

«Все это именно из-за пластика. Нам сказали на таможне: "Если бы вы перелили коньяк в стекло, хоть в бутылку из-под пива, мы бы его пропустили". Например, стеклянную бутылку водки я провезла спокойно», – сказала туристка.

Реакция TourDom.ru направила запрос в пресс-службу аэропорта Сухума с предложением прояснить ситуацию – какие правила действуют при вывозе жидкости с территории Абхазии.

Ранее мы написали, что Минтуризма Абхазии организовало поездку для российских туроператоров, чтобы познакомить с туристическими возможностями восточной части республики. Это направление становится актуальным после начала регулярных рейсов из России в аэропорт Сухума.