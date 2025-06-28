Из Малайзии могут запустить прямые рейсы в Россию

Малайзия может запустить прямые рейсы с РФ до конца года, этот вопрос находится на финальной стадии обсуждения. Об этом заявил ТАСС директор по международному продвижению в Офисе по туризму Малайзии Акбал Сетия.

"Вопрос находится на финальной стадии обсуждения. Есть согласие по этому вопросу. Но оно не финализировано. Поскольку, конечно, нам нужно рассмотреть вопросы дозаправки бортов, безопасности. И, конечно, маршруты, куда мы хотим летать", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как идут дискуссии по поводу запуска прямого авиасообщения между странами. "Я не уверен на 100%, но основываясь на том, что мы уже обсудили, мы надеемся на прямые рейсы к концу года", - добавил Сетия.

По его словам, необходимо восстановить прямое авиасообщение.