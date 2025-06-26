Если хочется в Корею, но бюджет не позволяет – есть неожиданный вариант: Монголия.

В Улан-Баторе корейская культура чувствуется на каждом шагу. Корейских ресторанов здесь больше, чем местных, а полки в продуктовых завалены раменом, кимчи и традиционными корейскими снеками.

Магазины, где можно сварить себе рамен на месте или взять с собой онигири, – обычное дело. Салоны красоты предлагают стрижки в корейском стиле, по вечерам популярны караоке и соджу, а одежда местной молодежи – как будто из дорамы.

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Монголия живет в ритме кей-попа и при этом сохраняет свой колорит: все то же небо, дух Чингисхана и юрты на горизонте. Почти Корея, но ближе и дешевле.

Подробнее о поезде в Монголию рассказала в своем видео блогер @dvoevputy.