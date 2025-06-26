Самолеты flydubai летят в Москву над территорией Ирана

Самолеты авиакомпании flydubai летят в Москву над территорией Ирана
Некоторые рейсы авиакомпании flydubai после частичного открытия Тегераном неба на востоке страны, по сведениям Flightradar24, уже следуют по короткому маршруту, через воздушное пространство Ирана. Траектории самолетов обозначены в сервисе синими линиями, перемежающимися с пунктиром (участки, где передатчик выключен или сигнал глушится. – Ред.), при этом сплошные линии стали длиннее по сравнению с данными от 24 июня.
В частности, рейс FZ 989 из Дубая в Москву пролетел Иран и по состоянию на 13:40 двигался над Казахстаном. В воздушном пространстве Ирана также находились самолеты арабского перевозчика, направляющиеся из Дубая в Ашхабад (FZ 731) и из Баку в Дубай (FZ 710).
Ранее, в 09:50 по московскому времени над территорией Ирана летел борт flydubai, выполняющий рейс FZ 968 из Москвы в Дубай, его траектория была обозначена пунктиром. По тому же пути направились в Дубай лайнеры перевозчика FZ 988 и FZ 966, вылетевшие из Внуково в 03:25 и 04:39. Траектория над Ираном также обозначена на сервисе пунктиром, но видно, что самолеты пересекали границу страны с севера и покидали воздушное пространство на юге.
Лайнеры других российских и зарубежных авиакомпаний – «Аэрофлота», Emirates, Etihad – пока выполняют рейсы из Москвы в ОАЭ по удлиненному маршруту, в обход Ирана. Самолет «Аэрофлота» SU 530 вылетел из Шереметьево в Абу-Даби в 09:25 и держит путь через Пакистан. Таким же путем везли пассажиров в Дубай EK 132 Emirates и в Абу-Даби – EY 844 Etihad Airways.