Авиакомпания flydubai возобновляет рейсы в Россию

Авиакомпания flydubai с 1 июля собирается возобновить рейсы по всем маршрутам, включая вылеты из Санкт-Петербурга в Дубай, следует из комментария, полученного редакцией TourDom.ru от перевозчика.

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«Поскольку все больше воздушных пространств на Ближнем Востоке открывается и ограничения снимаются, авиакомпания планирует продолжить работу в полном объеме по всей сети, после завершения необходимых проверок, – говорится в ответе flydubai на наш запрос. – Ожидаем скоро возобновления предоставления услуг на всех пострадавших рынках, включая Санкт-Петербург».

Пассажирам рекомендуют проверять статус своих рейсов на сайте авиакомпании.

Информация подтверждается сведениями в системе бронирования flydubai. Первый ближайший рейс FZ 991 из Дубая в Санкт-Петербург заявлен на 1 июля. Билет в обратном направлении можно приобрести самое раннее на 2-е число (FZ 992).

25 июня TourDom.ru писал, что перевозчик увеличил стоимость билетов для туроператоров в связи с необходимостью выполнять рейсы по удлиненному маршруту. Однако уже сегодня появилась информация, что самолеты вновь следуют в Россию по оптимальному пути – через территорию Ирана. Будут ли в этой связи понижены тарифы, перевозчик пока не сообщил, однако, по информации одного из туроператоров, это уже произошло.

Напомним, 13 июня, с началом ирано-израильского конфликта, flydubai сняла вылеты из Дубая в 10 российских аэропортов. 14-го числа перевозчик возобновил прерванное сообщение на пяти маршрутах – в Москву, Новосибирск, Казань, Минводы и Махачкалу. 15 июня в расписании появились рейсы в Екатеринбург и Сочи, 18-го – в Уфу и Самару. Программу в Северную столицу авиакомпания планировала восстановить с 17 июня, но потом отложила полеты сначала до 20-го числа, затем до 1 июля.