Россиянам предложили дешевые туры на новый курорт Азии

Россиянам предложили туры на новый курорт Азии дешевле 100 тысяч рублей за двоих
Россиянам предложили туры на новый пляжный курорт Китая, Далянь, дешевле 100 тысяч рублей за двоих. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Уточняется, что это место стало пакетной альтернативой другому популярному курорту этой страны Азии — Хайнаню. Новинка доступна клиентам туроператора Ambotis Holidays из двух регионов России. Самолеты в Далянь, расположенный на побережье Желтого моря, летают из Москвы и Владивостока.
В АТОР рассказали, что в продаже появился комбинированный тур, включающий посещение Даляня и Пекина, с вылетом из Москвы, который стоит около 250 тысяч рублей на двоих в неделю. При этом туры на новый китайский курорт с вылетом из Владивостока обойдутся от 80 тысяч рублей на двоих в неделю.
Ранее россиянам раскрыли направления для пляжного отдыха дешевле 75 тысяч рублей с человека, включая перелет. В список вошли ОАЭ и китайский Хайнань.