«Пропали трусы». Туристы жалуются на отдых в Абхазии

Значительная часть российских туристов выбирает Абхазию в качестве места для отдыха из-за низких цен на жилье и пищу, а также чистоты моря и небольшое количество людей на пляжах. При этом путешественники жалуются на санитарные условия.

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В частности, некоторые поселки не обеспечены стабильным водоснабжением, случаются отключения электроэнергии, в отдельных случаях — до 6–7 часов подряд. Подобные случаи влияют на наличие горячей воды, работу холодильников и кондиционеров.

Кроме того, в регионе вновь активизировалась ротавирусная инфекция, которая активно распространялась в 2024 году. Ее жертвами стали россияне, выбравшие бюджетное жилье и питавшиеся в уличных заведениях.

Кроме того, нередко случаются кражи из гостиничных номеров и автомобилей.

«В Пицунде у подруги украли 2000 долларов, а у меня после уборки пропали... трусы. Природа великолепная, но осадок остался», — рассказал один из туристов.

Опытные путешественники, которые неоднократно приезжали в Абхазию, рекомендовали выбирать гостиницы не ниже трех звезд, питаться только в проверенных заведениях или точках при отеле, не пить морскую воду, а ценные вещи и документы хранить в сейфе, передает портал «Интересная Россия».

По словам члена Экспертного совета при комитете Государственной думы по финансовому рынку Станислава Паулаускаса, в 2025 году российские туристы смогут отдохнуть за границей без оформления визы и пересадок в Турции, ОАЭ, Сербии, Белоруссии, Армении, Узбекистане и Казахстане.