Туристы вылетят во Вьетнам из Москвы на 15 часов позже расписания

Рейс WZ 3201 авиакомпании Red Wings из Домодедово в Нячанг (Камрань) отправится 26 июня на 15 часов позже расписания.

Самолет должен был вылететь в 07:55. На онлайн-табло аэропорта указано новое время начала регистрации – 19:55 и посадки – 22:01.

Как пояснили корреспонденту TourDom.ru на горячей линии перевозчика, сбой в графике связан с поздним прибытием воздушного судна из Шарм-эль-Шейха. Рейс WZ 3026 вылетит из Египта в 15:30 вместо 08:00 и ожидается в Домодедово в 21:10. Тем же бортом пассажиров повезут во Вьетнам, предварительное время отправления – 23:00. Причину задержки рейса из Шарм-эль-Шейха в авиакомпании назвать затруднились.

Как пояснили в Red Wings, пассажиров проинформировали о переносе вылета во Вьетнам. Иногородним, все же прибывшим в Домодедово к штатному времени отправления, предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами – напитки, питание, гостиница.

Ранее мы писали, что власти Ирана объявили о частичном открытии воздушного пространства над этой страной. Впрочем, российским авиакомпаниям выполнять рейсы в иранские аэропорты Росавиация пока не разрешает.