Иран частично открыл небо для самолетов

Власти Ирана объявили о частичном открытии воздушного пространства на востоке страны. С соответствующим сообщением выступила гостелерадиокомпания республики.

Как уточнил официальный представитель Министерства дорог и городского развития Маджид Ахван, возобновлены внутренние, международные и транзитные рейсы через аэропорты восточных городов, включая Сабзевар, Мешхед, Бирдженд, Заболь, Захедан, Сараван, Чабахар, Ираншахр, Серахс, Гонабад, Джирофт и Джаск.

Тем временем Росавиация обновила рекомендации для российских авиакомпаний, касающиеся полетов на Ближнем Востоке. Согласно новому уведомлению (NOTAM), действующему до 02:59 мск 4 июля, российским перевозчикам запрещено выполнять рейсы в аэропорты Ирана, а также использовать воздушное пространство Иордании, Ирака и Ирана. При этом сняты ограничения на полеты в Катар.

Что касается Израиля, ночные рейсы в Тель-Авив в период с 01:00 до 07:00 мск остаются под запретом.

Как заметили пользователи телеграм-канала «Крыша ТурДома», некоторые рейсы из России в ОАЭ уже следуют через воздушное пространство Ирана. То есть летят по максимально удобному для авиакомпаний маршруту, что позволяет сократить время в пути.