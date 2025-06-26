В Северной Корее открыли новый курорт на берегу моря

В КНДР открыли новую туристическую зону «Вонсан-Кальма» на побережье Восточного моря. Об этом Кореи (ЦТАК).

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Уточняется, что торжественная церемония открытия состоялась во вторник, 24 июня, при участии лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, который выразил уверенность, что это место станет «мировой туристической культурной зоной отдыха».

Курорт «Вонсан-Кальма» сможет принять до 20 тысяч отдыхающих. На его территории расположены отели, пансионаты, пляжи, аквапарк, спортивные и развлекательные площадки, магазины и рестораны.

Для северокорейцев туристическая зона откроется с 1 июля, а россияне (в первую очередь, жители Приморского края) смогут попасть туда с 7 июля. Пляжные восьмидневные туры состоятся в июле и августе и будут стоить около 1,8 тысячи долларов с человека.

Ранее британский блогер попал на марафон в Северную Корею в качестве туриста и описал свои впечатления от страны словами «не ожидал столько свободы». Мужчина был потрясен тем, как много ему разрешили снимать для своего канала.