Стоит ли ехать в Восточную Абхазию

Минтуризма Абхазии организовало поездку для российских туроператоров, чтобы познакомить с туристическими возможностями восточной части республики. Это направление становится актуальным после начала регулярных рейсов из России в аэропорт Сухума – из столицы республики гораздо удобнее добираться в горную глубинку, чем, например, из Сочи.

Как рассказал TourDom.ru участвовавший в туре замдиректора Fun&Sun Александр Сирченко, Восточная Абхазия наверняка понравится туристам, которые ищут новые интересные маршруты.

«Мы посетили Кындыгские термальные источники, где все обустроено семьей Чкония – бассейны с горячей минеральной водой, открытые души с эффектом водопада и чистая, ухоженная территория. Заехали на чайные плантации в селе Кутол, проехались через Ткуарчал и Акармару. Когда-то это был промышленный центр с шахтами, подъездными путями и многоэтажными домами. А сегодня все вокруг напоминает о том, как быстро природа возвращает себе территорию», – рассказал Александр Сирченко.

По его словам, инфраструктура на востоке Абхазии удобная: дороги в хорошем состоянии, на источниках оборудованы раздевалки и кафе, на плантациях можно продегустировать разные сорта и купить чай прямо с производства. От нового аэропорта в Сухуме – меньше двух часов езды.

Открытие аэропорта в Сухуме сделало более удобным путешествие от Гудауты и Нового Афона до курорта Очамчира (находится примерно на полпути между Сухумом и грузинской границей), рассказали в компании Anex. Кроме того, доступнее для посещения стали такие объекты, как Новоафонские пещеры и комплекс Новый Афон.

«Восточные районы обладают богатым природным потенциалом – это и горячие лечебные источники, и Ольгинские водопады», – добавили в туроператоре.

Кроме природных красот, как отметила президент Абхазского союза туризма Анна Калягина, в Восточной Абхазии расположено немало древних памятников архитектуры, в частности храмов и крепостей (в том числе Беддийский собор 999-го года постройки и живописнейшие руины генуэзской крепости Сам-Томмазо). Несмотря на то что Восточная Абхазия массовым туристом не избалована, здесь, как говорят туроператоры, можно найти приличные гостиницы и пансионаты. В Anex порекомендовали работающий по системе «все включено» Glamping Garuda, Garuda Beach Village, «Аква Вилла», Paradise в районе Сухума. Анна Калягина отметила также отели Solar, Sea Breeze в Агудзере (Гульрипшский район), «Эвкалиптовую рощу» и Eco Village в Кындыге, «Тамыш Village», «Черноморскую жемчужину» в Очамчире, «Радоновый источник» в Ткуарчале.

Впрочем, во время поездки туроператоры отметили и проблемные моменты – для активного продвижения Восточной Абхазии «необходимы дополнительные инвестиции, а также развитие инфраструктуры и логистической доступности района». В частности, дороги с хорошим покрытием в дефиците. Например, до некоторых достопримечательностей экскурсионные группы возят на джипах и открытых уазиках, потому что обычный легковой автомобиль пройдет не везде. Также в рекламных проспектах, посвященных Ольгинским водопадам, туристов предупреждают, что нужно быть предельно внимательными – поручни есть не везде.

Отдельный вопрос – отели. Крупных гостиниц мало, можно отметить «Черноморскую жемчужину» на 246 номеров и «Эвкалиптовую рощу» на 290, соответственно, большие группы туроператорам возить не очень выгодно. К тому же в Абхазии нет системы классификации гостиниц, а значит, спрогнозировать уровень качества этого жилья будет проблематично.

При крупных инвестициях в инфраструктуру и гостиничный сектор ситуацию можно исправить, однако это задача не на один год. К тому же отношение в республике к крупному российскому бизнесу, который теоретически может вложить деньги в развитие туризма, неоднозначное.