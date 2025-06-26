«Отдых оказался ловушкой». Что скрывает система «все включено»

Большинство россиян уже не первый год признаются, что из всех видов отдыха предпочитают именно формат all inclusive. Часто он оказывается дешевле самостоятельного путешествия и, что более важно для людей, которые не хотят забивать в отпуске голову лишними проблемами, — более предсказуемым. Однако и в таком удобном на первый взгляд формате есть свои нюнасы, о которых турагенты скромно умалчивают. О том, что нужно учитывать при бронировании отдыха «все включено» и как не испортить себе поездку, — в материале «Ленты.ру».

© Lenta.ru

«Это был один из лучших отдыхов в моей жизни»

Россиянка Полина несколько лет назад отправилась на отдых с подругой в отель «все включено» на турецкий курорт Сиде. Девушки сильно устали от работы и постоянного стресса и захотели провести полторы недели в умиротворяющей обстановке, без составления сложных маршрутов и поиска мест для очередного приема пищи.

«Я всегда считала, что all inclusive — это для пенсионеров или для каких-то скучных людей, которые вообще не понимают, как путешествовать и чем заниматься в жизни. Но когда я приехала и испытала это на себе, я была в шоке и восторге! Так хорошо не отдыхала никогда», — призналась туристка.

Полина добавила, что они с подругой каждый день ходили на пляж и на массаж, ели в ресторанах a la carte, плавали в бассейне и отдохнули и телом, и душой. Они специально выбрали отель категории «18+», чтобы не испытывать дискомфорт от шума и провести отпуск в спокойной обстановке.

По мнению туристки, основное преимущество формата «все включено» состоит в том, что отдыхающим не нужно ничего планировать и думать, чем бы заняться завтра.

«Каждый день — как день сурка: практически ничем не отличается от предыдущего. Для меня в тот момент это было огромным преимуществом, потому что обычно все мои путешествия выглядели так: я постоянно куда-то несусь, еду, лечу, бегу, арендую в новой стране машину. У меня есть огромный список мест, которые нужно посетить, и я все время нервничаю, что что-то не успею, пропущу или куда-то опоздаю. Из таких поездок я обычно возвращаюсь не отдохнувшей совсем. А после all inclusive мне казалось, что я побывала в каком-то санатории», — Полина, российская туристка.

«Отдых за 400 тысяч рублей оказался ловушкой»

У россиянки Елены был не такой приятный опыт в отеле «все включено». Она потратила на 16-дневный отдых на Кубе 400 тысяч рублей и призналась, что это было ловушкой. По мнению соотечественницы, туристы, которые живут в all inclusive, полностью изолированы от настоящей страны, в которую они приехали.

«На Кубе я была в окружении бетонных стен отеля, где играла та же интернациональная музыка, что и в египетском отеле годом ранее. Местной атмосферы — ноль. Кубинский колорит? Только в виде декораций и переодетых аниматоров», — Елена, автор тревел-блога «Путешествия с фотокамерой».

Кроме того, Елена была недовольна, что в кубинском отеле каждый день кормили одними и теми же блюдами, столы стояли близко друг к другу, людей было много, а тарелок не хватало.

«К грилю выстраиваются очереди, как в советской столовке. На Кубе с едой был вообще полный провал: овощей почти не было, а мясной салат из ресторана a la carte выглядел как издевательство», — возмутилась туристка.

Она также пожаловалась на толпы отдыхающих, полное отсутствие камерности в отеле «все включено» и неудобный групповой трансфер, который занимает полтора часа вместо 20 минут прямой дороги на такси.

«All-inclusive хорош для тех, кто действительно хочет только лежать у бассейна и ни о чем не думать. Но тогда непонятно, зачем ехать в другую страну, если можно полежать на даче?» — задалась вопросом россиянка.

С ней согласилась еще одна российская туристка Ольга. По ее мнению, в отелях «все включено» часто приходится переплачивать за сервисы, которые входят в стоимость путевки, но по факту не нужны. Помимо этого, она отметила, что шведские столы с большим количеством еды — это развращение организма.

«Отказаться невозможно, потому что уплачено. А потом жалеешь: "Зачем я все это съела?" В обычных четырехзвездочных отелях достаточно еды. Она должна быть источником энергии, а не обжорства», — пояснила россиянка.

В отелях all inclusive Египта плохо убирают, а в ОАЭ нет алкоголя

Тревел-блогерша Саша Коновалова, которая отдыхала во многих отелях «все включено» в разных странах мира, предупредила соотечественников, что даже в гостиницах, которые выглядят безупречно в интернете, порой бывают подвохи.

«Иногда смотришь — классный отель, красивые фото в соцсетях… А как почитаешь отзывы: грязь, плесень, мусор на территории. Чаще всего такое случается в Египте», — подчеркнула она.

Помимо этого, многие египетские и турецкие отели all inclusive просят гостей доплачивать за Wi-Fi в номере и пользование сейфом, а также оставлять залог за пляжные полотенца.

Блогерша также рассказала, что иногда персонал специально плохо убирается в номере или долго несет напитки, чтобы получить чаевые.

«Обычно пара долларов все быстро решает. Я не люблю бывать в отелях с таким подходом. Мне нравится, когда можно самостоятельно решать, кому, когда и сколько дать чаевых», — пояснила путешественница.

Отдельное внимание россиянка обратила на отели all inclusive в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). По ее словам, популярный формат в этой стране отличается от турецкого и египетского и точно подойдет не всем. Так, в ОАЭ есть курорты, где алкоголь полностью запрещен. Например, в Шардже действует система soft all inclusive, что для некоторых туристов — существенный минус. Кроме того, местные отели часто экономят на напитках.

«Порой пакет "полный пансион" в ОАЭ подразумевает наличие чая, кофе и соков на завтраках. А на обедах и ужинах в таких отелях могут бесплатно предложить только воду или вообще ничего», — предупредила Коновалова.

Еще одно отличие отелей «все включено» ОАЭ от турецких и египетских — там не принято предлагать гостям закуски или десерты в течение дня. В некоторых из них даже нельзя заходить в ресторан дважды, анимация — это редкость, а лежаки и зонтики придется арендовать самостоятельно.

Что нужно учесть при планировании отдыха all inclusive

Перед бронированием номера в отеле «все включено» Коновалова посоветовала соотечественникам обязательно проверять в отзывах информацию о питании, наличии комаров, чистоте моря, анимации, расположенных рядом объектах, работе кондиционера и сушки для белья.

«Бывалые туристы знают, что иногда надо захватить с собой веревку и прищепки», — предупредила она.

Туристка Полина отметила, что в первую очередь стоит обращать внимание на фотографии отеля, год его постройки и реновации.

«Также важно узнать, не находится ли отель на реставрации прямо сейчас. Я слышала много историй про то, как люди приезжают на отдых и буквально попадают на строительную площадку. И вместо того, чтобы наслаждаться красивым видом моря и тишиной, они живут на стройке», — предупредила она.

Людям, которые хотят провести отпуск спокойно и без суеты, Полина посоветовала выбирать отели «18+».

«Мне показалось, что там гораздо чище. И, возможно, они поновее, чем те, в которых разрешен отдых с детьми», — добавила она.

Россиянка также подчеркнула, что при выборе отеля лучше смотреть не только на его рейтинг, но и на отзывы других туристов. Причем желательно использовать для этого не один ресурс, а несколько: Booking, Google-карты, TripAdvisor и другие. Это позволит составить более объективное представление об объекте и о том, что там на самом деле происходит.

«В отзывах люди могут написать честно, как общался с ними персонал, были ли у них какие-то проблемы, допустим, с едой. Например, многие гости турецких отелей жалуются на однотипные блюда и разведенный алкоголь. По отзывам легко понять, подходит ли этот отель под конкретные критерии. Кому-то важно, чтобы море было чистое, а на еду ему плевать. Кому-то нужна качественная еда, а море не интересно, потому что он привык отдыхать у бассейна. Отзывы — это суперкрутой источник максимально объективной информации об отеле», — заключила туристка.

Сколько стоят туры «все включено» летом 2025 года

Несмотря на многочисленные недостатки, отдых в формате «все включено» по-прежнему остается довольно выгодным вариантом. Так, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что летом 2025 года у соотечественников получится купить туры на зарубежные курорты от 74 тысяч рублей на двоих с перелетом (37 тысяч рублей на одного) до 26 июня.

Речь идет о таких направлениях, как Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд, Китай (Хайнань). Россиянам с бюджетом 150 тысяч рублей на двоих посоветовали присмотреться к Катару, Вьетнаму и Шри-Ланке.