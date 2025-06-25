Авиакомпания flydubai увеличила стоимость билетов в Дубай

Авиакомпании flydubai, возобновившей рейсы из Дубая в российские города по удлиненному маршруту в облет воздушного пространства Ирана, пришлось увеличить стоимость кресла в блоке для туроператоров.

© unsplash

С 25 июня тарифы выросли на 100–130 долларов за билет, рассказали редакции TourDom.ru в компании Space Travel, держащей блоки на рейсах перевозчика.

«Авиакомпания flydubai повела себя максимально порядочно, позволяя партнерам выписывать билеты до повышения цены», – отметил руководитель туроператора Артур Мурадян.

По его словам, несмотря на рост тарифов на перелет, туркомпания не повышала его стоимость в составе турпакетов.

В туркомпаниях пояснили, что изменения цен не коснутся туристов, уже оплативших билеты flydubai или тур с таким перелетом.

«Новым клиентам придется приобретать билеты по актуальной стоимости», – добавили в «Русском Экспрессе».

В одном из турагентств рассказали, что его клиенты оплатили лишь 20% от суммы заявки в ОАЭ с перелетом flydubai. 24 июня туроператор попросил внести не менее половины, чтобы зафиксировать цену турпакета и выписать авиабилеты по прежним прайсам. С 25 июня стоимость перелета увеличится, предупредил партнер.

Ранее flydubai возобновила рейсы в Дубай из Москвы, Казани, Новосибирска, Минвод и Махачкалы, позже к этим городам добавились Екатеринбург, Сочи, Самара и Уфа. Вылеты авиакомпании по маршруту Дубай – Санкт-Петербург отменены до 30 июня.