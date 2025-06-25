Туроператор сократил полетную программу в Катар

В связи с событиями на Ближнем Востоке туроператоры вынуждены корректировать полетные программы. Так, казахстанский Kazunion в 2 раза сократил число вылетов из Москвы в Катар.

© РИА Новости

Чартер из Шереметьево в Доху был организован в партнерстве с «Аэрофлотом» в апреле 2024 года. Для «катарской программы» выделили среднемагистральный Boeing 737.

В текущем сезоне чартер планировался 2 раза в неделю – по вторникам и пятницам. Но с 13 июня маршрут увеличился, так как в целях безопасности нужно облетать Иран. Преодолеть возросшее расстояние без дозаправки Boeing 737 не может, поэтому пришлось делать техническую посадку в Самаре.

«Это создало неудобства для туристов. И мы решили заменить воздушное судно на более вместительный и комфортабельный Airbus A330. Количество мест увеличилось почти вдвое, поэтому оставили вылеты только по пятницам», – рассказали TourDom.ru в Kazunion.

149 туристов, которые должны были в минувший вторник отправиться из Дохи в Москву, оставили в Катаре до 27 июня.

«Они обеспечены жильем с питанием по системе Full Board», – пояснил туроператор.

Скорректировали сроки путешествия и для тех, кто должен был вылететь из Москвы 1 июля.

По более поздним рейсам решение пока не принято: если небо над Ираном откроют в ближайшее время, организаторы чартера могут вернуться к прежней схеме.

Ранее TourDom.ru писал, что туроператоры справились с форс-мажором и вывоз туристов, зависших за границей из-за отмены рейсов, почти завершен.