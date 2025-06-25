В Европе планируют запретить брать плату за ручную кладь

Депутаты транспортного комитета Европарламента поддержали поправку, разрешающую пассажирам бесплатно провозить в самолете ручную кладь весом до 7 кг и размером до 100 см в сумме трех измерений. Инициатива, которая теперь будет обсуждаться с правительствами стран ЕС, также позволяет брать на борт одну небольшую личную вещь, размещаемую под сиденьем.

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Разговоры о пересмотре правил провоза вещей в салоне самолета ведутся не первый год. В 2014-м суд ЕС признал ручную кладь неотъемлемой частью авиаперевозок при соблюдении «разумных требований» к габаритам. В случае принятия нововведений пассажиры бесплатно смогут брать на борт небольшую сумку (как сейчас) и дополнительно чемодан или рюкзак весом до 7 кг.

Однако авиакомпании опасаются, что места на полках в салоне для всех просто не хватит, а это, в свою очередь, станет причиной задержек рейсов. Как правило, в самолете на 180 мест багажные полки рассчитаны лишь на 90 чемоданов. Кроме того, перевозчики считают, что нововведение приведет к глобальному росту цен на билеты, так как компании потеряют существенную часть дохода, получаемую от продажи допуслуг, включая провоз багажа и второй единицы ручной клади.

При этом поправка четко оговаривает: перевозчики обязаны принять ручную кладь, но разместить ее могут либо в салоне, либо в багажном отсеке. Второй вариант возможен только по соображениям безопасности, связанным с весом, размерами или особенностями воздушного судна.