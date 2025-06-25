В РСТ дали рекомендации туристам на Ближнем Востоке

В РСТ заявили, что при поездках на Ближний Восток нужно следить за информацией МИД
При поездках в страны Ближнего Востока нужно следить за информацией МИД, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
В разговоре с NEWS.ru он отметил, что ситуация в регионе остаётся нестабильной, это сказывается на авиасообщении.
«Следует постоянно обновлять актуальную информацию о полётных программах. Мы рекомендуем руководствоваться только официальной информацией при планировании путешествий, а не субъективным мнением экспертов», — подчеркнул специалист.
По его словам, официальную информацию предоставляют только МИД России и Минэкономразвития.
Ранее главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе фонда клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке.