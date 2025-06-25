Турист рассказал о неудачной попытке обменять билет на Мальдивы

Туристка из Минеральных Вод Олеся М. рассказала порталу TourDom.ru о своем неудачном опыте обмена авиабилета.

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Еще в марте у нее был забронирован авиаперелет Минводы – Дубай (ОАЭ) – Мале (Мальдивы), 1 июля – туда, 14-го – обратно. Рейсы выполняют flydubai и Emirates, билет единый на весь маршрут.

После сообщений о закрытии воздушного пространства над Ближним Востоком из-за израильско-иранского военного конфликта Туристка забеспокоилась, успеет ли она на пересадку в аэропорту Дубая. Ведь рейсы стали продолжительнее по времени, а стыковка в ОАЭ всего 2 часа. Олеся поинтересовалась у билетного агента, у которого бронировала перелет, можно ли поменять дату отправления на Мальдивы на день раньше – на 30 июня. Как выяснилось, это возможно, но стоимость увеличится почти вдвое – до 139 тыс. руб., тогда как изначальная цена была 77 тыс. руб. Туристка решила не пользоваться таким вариантом, никаких изменений в бронирование не вносить, о чем и сообщила агенту.

Однако вскоре ей на электронную почту пришел продублированный фрагмент переписки: билетный агент пишет авиакомпании, что «случайно удалил места на обратном рейсе», и просит перевозчика их восстановить.

Олеся проверила по номеру бронирования информацию на сайтах flydubai и Emirates и обнаружила: действительно, теперь у нее билет только из Минвод в Мале. Как возвращаться с Мальдив в Россию, непонятно.

Билетный агент в свою очередь уверяет обеспокоенную туристку, у которой до вылета на отдых остается всего 5 дней, что это «всего лишь технический сбой»: как только от авиакомпании придет обновленная маршрутная квитанция с восстановленным обратным рейсом, ее тут же отправят пассажиру.

Мы направили запрос агенту с просьбой прокомментировать ситуацию.

Как пояснили порталу TourDom.ru в одной из компаний по продаже авиабилетов, технические ошибки сейчас очень вероятны. У менеджеров повышенная нагрузка ввиду большого числа обращений по вынужденным переносам рейсов, возвратам и т. д. в связи со сложной ситуаций на Ближнем Востоке. Не исключены сбои из-за человеческого фактора. Пассажирам напоминают, что если на весь стыковочный маршрут оформлен единый билет, то при опоздании на очередной рейс из-за сбоев в расписании перевозчик обязан посадить на ближайший следующий.