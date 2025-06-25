В Сети сообщили об открытии аэропортов в Иране: правда ли это

Вечером 24 июня сервис Flightradar24 сообщил, что Иран открыл аэропорт Тегерана для предварительно согласованных международных рейсов. Появилась аналогичная информация и в прессе со ссылкой на иранское издание Nour News. Однако позже официальный представитель министерства дорог и городского развития страны Маджид Ахаван это опроверг, заявив, что решение о возобновлении полетов ведомство не принимало. Согласно тому же Flightradar24, самолеты по-прежнему облетают Иран.

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Не отменяла NOTAM для российских воздушных судов и Росавиация. До особого распоряжения (предварительно, до 02:59 мск 26 июня 2025 года) запрещено выполнять полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана, а также в воздушном пространстве этих государств, плюс над территорией Иордании, Ирака и Катара. Если говорить об иностранных перевозчиках, то пока известно только о планах Air Arabia. Перевозчик уже запланировал рейсы в города России, маршрут которых пролегает над Ираном, с 11 июля.

В Иране по-прежнему остаются россияне, которые не могут покинуть страну: «Боже, как выбраться из этого Ирана, я не понимаю», – пишут в соцсетях. «Билет на завтра есть в Дубай, но будет ли открыто небо?» Открытие воздушного пространства важно и для турбизнеса, так как от него зависят маршруты рейсов во многие страны, стоимость авиабилетов, а значит, и цена туров.

Напомним, небо над Ираном закрыто с 13 июня из-за обострения конфликта с Израилем. Ранее TourDom.ru писал, что война может «переформатировать» выездной туризм в России.