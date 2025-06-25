Туристы глумятся над заявлением Министерства туризма Абхазии

В соцсетях завирусился ролик с карикатурным изображением российских туристов, уплетающих «дошираки» в Абхазии. Поводом для него стал скандал, в котором на прошлой неделе поучаствовало Министерство туризма республики.

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Под медийный удар попали слова сотрудницы ведомства Кристины Лакербая, которая на круглом столе 20 июня раскритиковала бюджетных туристов из России. По ее мнению, они мало тратят, питаясь «дошираком», и не приносят существенного дохода республике.

Позже в министерстве заявили, что ее слова «вырваны из контекста», и подчеркнули гостеприимство Абхазии. Но и это не смогло погасить волну возмущений. Тогда чиновницу уволили, а объясниться решил сам президент республики.

Впрочем, креативных россиян в Сети это не остановило. На просторах интернета набирает популярность ролик, высмеивающий эту тему. Открывает его изображение, на котором мужчина среднего возраста и неопрятной наружности в майке «Я люблю Абхазию» есть «доширак». На другой картинке коробки с лапшой быстрого приготовления красуются на фоне озера Рица. Есть и карикатуры с российскими туристами, обедающими этим блюдом в дорогом ресторане. А завершается ролик выступлением той самой Кристины Лакербая, критикующей «нищих» отдыхающих.

В телеграм-канале «Крыша ТурДома» креатив также оценили. Видео за пару часов набрало более 500 реакций. В комментариях подписчики отмечают, что сама ситуация стала дополнительной рекламой как для Абхазии, так и для лапши. Но к отдыху в республике все равно остаются вопросы.