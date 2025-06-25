Туристы глумятся над заявлением Министерства туризма Абхазии

Туристы в соцсетях высмеяли скандал с «дошираками» в Абхазии
В соцсетях завирусился ролик с карикатурным изображением российских туристов, уплетающих «дошираки» в Абхазии. Поводом для него стал скандал, в котором на прошлой неделе поучаствовало Министерство туризма республики.
Под медийный удар попали слова сотрудницы ведомства Кристины Лакербая, которая на круглом столе 20 июня раскритиковала бюджетных туристов из России. По ее мнению, они мало тратят, питаясь «дошираком», и не приносят существенного дохода республике.
Позже в министерстве заявили, что ее слова «вырваны из контекста», и подчеркнули гостеприимство Абхазии. Но и это не смогло погасить волну возмущений. Тогда чиновницу уволили, а объясниться решил сам президент республики.
Впрочем, креативных россиян в Сети это не остановило. На просторах интернета набирает популярность ролик, высмеивающий эту тему. Открывает его изображение, на котором мужчина среднего возраста и неопрятной наружности в майке «Я люблю Абхазию» есть «доширак». На другой картинке коробки с лапшой быстрого приготовления красуются на фоне озера Рица. Есть и карикатуры с российскими туристами, обедающими этим блюдом в дорогом ресторане. А завершается ролик выступлением той самой Кристины Лакербая, критикующей «нищих» отдыхающих.
В телеграм-канале «Крыша ТурДома» креатив также оценили. Видео за пару часов набрало более 500 реакций. В комментариях подписчики отмечают, что сама ситуация стала дополнительной рекламой как для Абхазии, так и для лапши. Но к отдыху в республике все равно остаются вопросы.
«В Египет вместе с перелетом и трансфером на all inclusive дешевле, чем в Абхазию. Туда едут невыездные и сильно богатые. А может, у кого-то ностальгия», – резюмировал один из комментаторов.