Израильская авиакомпания возобновит рейсы в Москву

Израильская авиакомпания El Al возобновит рейсы в Россию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство туризма Израиля.

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Уточняется, что перевозчик начнет выполнять прямые регулярные полеты из Тель-Авива в Москву и обратно с 1 июля.

Ранее El Al отменяла все рейсы из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке до 17 июня. По некоторым направлениям ограничения продлевали до 23 числа. Это коснулось рейсов в Москву, Берлин, Тбилиси, Барселону, Батуми, Варшаву и другие города.

Из-за конфликта Израиля и Ирана российские туроператоры уже потеряли около 200 миллионов рублей. Компаниям пришлось в режиме реального времени перераспределять тысячи туристов.