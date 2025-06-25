В Российском союзе туриндустрии дали советы по поездкам в страны Ближнего Востока

В процессе подготовки к поездкам в государства Ближнего Востока важно быть в курсе последних данных, которые предоставляет Министерство иностранных дел РФ и Министерство экономического развития. Также следует принимать во внимание советы, которые дают туристические агентства, заявил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

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Как уточнил Горин, в регионе сохраняется напряженная обстановка, что влияет на авиаперевозки и требует от путешественников повышенной осторожности. По его словам, для тех, кто собирается отправиться в страны Ближнего Востока, он рекомендовал взять с собой в поездку достаточное количество денежных средств. Кроме того, он отметил, что сейчас наиболее целесообразно планировать поездку в этот регион через туристические агентства и туроператоров.

«Тем, кто собирается на Ближний Восток, нужно обязательно иметь стабильную мобильную связь, интернет-связь для получения PUSH-уведомлений. В нестабильное и неспокойное время надо понимать, что при возникновении форс-мажорных обстоятельств путешественник, если он самостоятельный, должен учитывать риски и иметь достаточный запас денег», — подчеркнул вице-президент.

Ранее сообщалось, что некоторые граждане России, находящиеся в Египте, столкнулись с проблемой отсутствия связи и доступа в интернет из-за нового закона, который регулирует использование смартфонов без сертификации. Согласно этому закону, иностранные телефоны, не прошедшие регистрацию, будут отключены от местных сетей через три месяца после первого подключения.