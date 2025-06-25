У россиян значительно снизился интерес к отдыху в Египте

Продажи в РФ туров в Египет у некоторых туроператоров снизились до 40%, в том числе, из-за обострения кризиса на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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«Несмотря на отсутствие прямой угрозы туристам, некоторые туроператоры заметили спад продаж до 40%, но отмен туров в Египет нет», — говорится в сообщении.

Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян объяснил, что ни в одной из туристических стран Ближнего Востока (в том числе в Египте и Иордании) нет никакой угрозы безопасности туристов, поэтому от находящихся там клиентов не поступает запросов на досрочное прекращение отпуска.

«Запросов на аннуляцию нет, как и перебронирований», — подтвердили в Anex.

В "Русском экспрессе" заметили небольшое снижение объема заявок на туры в Египет, что объясняется также сезонным фактором: июль и август - это самый жаркий период, поэтому активность со стороны туристов в это время ожидаемо меньше.

В Space Travel назвали спад продаж Египта "временным, ожидаемым и некритичным".

В Tez Tour рассказали, что популярность летнего Египта начала снижаться еще до последних событий на Ближнем Востоке, но спрос "соответствует ожиданиям".