Дубай стал популярнее у туристов из ряда стран

За период с января по май 2025 года Дубай посетили 8,68 млн иностранных туристов, что на 7 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в мае город принял 1,53 млн гостей, сообщает Emirates News Agency (WAM), партнер TV BRICS, со ссылкой на департамент экономики и туризма эмирата.

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Среди лидеров по числу туристов страны СНГ, включая Россию, и Восточная Европа (16 процентов), Южная Азия (14 процентов) и государства Персидского залива (15 процентов). Также значительно вырос вклад регионов Ближнего Востока и Северной Африки (11 процентов), Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии (9 процентов).

Отмечается, что расширился гостиничный сектор: на конец мая в Дубае работали 825 отелей с общим номерным фондом 153 356 единиц. Средняя загрузка отелей составила 83 процента, что выше на 2 процентных пункта по сравнению с прошлым годом.

Как уточняет агентство, средняя продолжительность пребывания в городе – около 4 ночей.