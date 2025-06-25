Как избежать неприятностей во время отдыха в Абхазии

Абхазия привлекает туристов, которые не хотят тратить больших денег на отдых, но при этом стремятся искупаться в чистейшем море, полюбоваться живописной природой и избегают многолюдных пляжей.

© runews24.ru

Однако, по словам россиян, отдохнувших в Абхазии, планируя отпуск в республике, нужно быть готовыми к скоромному сервису и жилью, не отличающемуся комфортом. Кроме того, любители местной кухни, особенно, блюд, приготовленных на улице, могут подхватить ротавирус.

Многие туристы, побывавшие в Абхазии, рассказали, что столкнулись с воровством. При этом у отдыхающих крали как деньги, так и предметы гардероба.

Также следует учитывать возможные перебои с электроснабжением в некоторых поселках. В свою очередь это создаст проблемы с подачей воды и охлаждением помещений. Санитарные условия тоже не всегда соответствуют ожиданиям — не везде есть горячее водоснабжение, а некоторые пляжи могут оказаться загрязненными.

Туристам советуют, во избежание неприятностей, стоит выбирать отели от 3 звезд и выше, с питанием и частным пляжем. Соблюдение личной гигиены поможет избежать ротавируса, а ценные вещи лучше вовсе хранить в сейфе.

Для экономии средств туристам также советуют питаться и совершать покупки вдали от туристических зон.

Россиянин посетил Абхазию и рассказал, какое впечатление у него осталось от отдыха. А жители Абхазии признались, чем их не устраивают туристы.