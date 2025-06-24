Пассажиры Qatar Airways смогут регулировать сиденья с помощью ИИ

На Парижском авиасалоне 2025 года представили обновленную систему обслуживания в салонах Qatar Airways. Пассажиры с помощью искусственного интеллекта смогут настраивать климат, яркость света и положение сиденья, а также получат доступ к расширенному мультимедийному контенту.

В скором времени нововведение появится на лайнерах Boeing 777-9 и будет работать на платформе Converix от Panasonic Avionics. В основе технологии – ИИ, который адаптирует окружающую кресло среду под вкусы путешественника. Подобные персонализированные решения встречаются нечасто, даже в первом класса у других перевозчиков. В перспективе функционал внедрят и на остальные модели воздушных судов.

Как рассказали в авиакомпании, алгоритм анализирует предыдущие настройки пользователя и предлагает подходящие фильмы, треки, уровень освещенности и даже удобный угол спинки. Платформа также позволяет быстро обновлять библиотеку кино и музыки для всего флота.

Стоит отметить, что Qatar Airways уже не раз признавалась лучшей авиакомпанией в мире по версии авторитетной консалтинговой компании Skytrax. Для россиян Катар является как самостоятельным направлением, так и удобным хабом. Через Доху выполняются рейсы во многие точки планеты, включая популярные у туристов страны Юго-Восточной Азии, Африки и Океании.

Ранее TourDom.ru писал, что Qatar Airways задержала и отменила более 70 рейсов из катарской столицы 23 июня. Поводом для корректировок расписания стало обострение ирано-израильского конфликта. При этом уже на следующий день перевозчик сообщил о возобновлении полетов, однако сбои могут продолжаться еще несколько суток.