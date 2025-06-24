Туристы и туроператоры назвали отели высокого уровня в Абхазии

Многие подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» считают, что Абхазия пока не подходит для отдыха туристов с запросами выше эконом-уровня. Однако достойные отели с хорошим уровнем сервиса и инфраструктурой отдыхающие все же называют: «Места найти можно. Но не дёшево».

© Unsplash

Туристы и турагенты приводят примеры. «Раньше бывал в “Гранд Отель Сухум”, сейчас еду в мини-отель “Дэм”. Пляж Мокко – супер, есть приличные кафешки».

«В прошлом году отдыхали в Гаграх в Garden Resort 5*. Все понравилось, сервис на уровне, вкусная еда, море теплое и чистое. Поехали бы второй раз». «У нас бронируют “Самшитовую рощу” в Пицунде, “Нарт” в Гагре», – поделился турагент, участник чата для специалистов турбизнеса «Курилка ТурДома 2.0».

В Абхазии нет принятой системы классификации гостиниц и стандартов, по которым они оцениваются, поэтому разделять объекты по категориям можно только условно, предупреждают туроператоры.

«К отелям высокого уровня, подходящим для семейных туристов, можно отнести “Нарт” и Amza Park hotel в Гагре. Они предлагают качественный сервис, анимацию, развлечения, – отметили в туроператоре “Алеан”. – Бизнес-туристам рекомендуем “Гранд Отель Сухум”». В туроператоре «Дельфин» спросом пользуются отели 4* – Amra Park Hotel & Spa в Гагре, Alex resort, Riviera hotel.

Неделя проживания в начале июля в отелях 4* обойдется от 75 тыс. руб. на двоих. По такой цене можно отдохнуть, например, в «Гранд Отеле Сухум» 4* без питания. Вариант с завтраком – Riviera hotel 4* в Сухуме (100 тыс. на двоих), с полным пансионом – Amra Park Hotel & Spa 4* (130 тыс.), Amza Park hotel 5* (105 тыс.), с all inclusive – «Самшитовая роща» 4* (125 тыс.), «Нарт» 4* (145 тыс.).

Подписчики отмечают, что в последнее время курорты Абхазии меняются к лучшему – открываются новые отели, рестораны.

«Абхазия восстанавливается, медленно, но этого нельзя не заметить».

В этом году в Гагре появилась гостиница премиум-уровня, а в пансионате «Багрипш» на том же курорте построили корпус с люксовыми номерами.

Ранее TourDom.ru писал, что в Минтуризма Абхазии собираются установить предельную цену на размещение, ниже которой туроператоры продавать не смогут. Республика планирует бороться за обеспеченных туристов.