В РСТ дали советы по эвакуации находящимся в Израиле туристам

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин дал советы по эвакуации туристам, находящимся в Израиле.

«Первый алгоритм эвакуации иностранных граждан из Израиля есть на сайте Красного Креста и российских дипведомств. Он доступен для людей с инвалидностью и лежачих больных, которые могут быть вывезены санитарной эвакуацией. Она происходит через форму обратной связи», — заявил он в беседе с NEWS.ru.

По его словам, израильские авиакомпании осуществляют вывозные рейсы в ряд стран Европы, Азии и Америки, при этом действуют ограничения (не более 1,5 тыс. пассажиров в день).

Как уточнил Горин, россиянам предлагают маршруты через Египет или третьи страны.

Ранее Дмитрий Горин в беседе с «Радио 1» рассказал о действиях на случай отмены рейса из-за форс-мажора.