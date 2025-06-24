Туристы из каких стран возглавили рейтинг нарушителей на Пхукете в 2025 году

В 2025 году на Пхукете оштрафовали почти 29 тысяч иностранных туристов за нарушения ПДД, причем россияне оказались в числе главных нарушителей. По данным полиции, на их долю пришлось более 3,1 тысячи случаев, что значительно превышает показатели путешественников из Китая и Европы.

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Тайская полиция обнародовала статистику нарушений среди иностранных туристов на Пхукете за 2025 год. Согласно заявлению командующего полицией провинции Синлерда Сукхома, за этот период было выписано почти 29 тысяч штрафов за несоблюдение правил дорожного движения. Лидерами по количеству нарушений стали россияне — на их счету более 3,1 тысячи случаев.

На втором – туристы из Китая (1,7 тысячи нарушений), а следом идут европейцы — французы и британцы (около 1,4 тысячи). Меньше всего штрафов получили индийцы (1 тысяча). Помимо этого, с начала года за различные правонарушения задержали 369 иностранцев, среди которых зафиксированы 87 случаев нарушения иммиграционного законодательства, 65 эпизодов вождения в пьяном виде и 27 фактов незаконной трудовой деятельности. Кроме того, полиция отметила 23 инцидента, связанных с наркотиками, и 51 уголовное преступление, сообщает «Турпром».

В наступившем году у российских туристов сохраняется широкий выбор безвизовых направлений, доступных по прямым авиарейсам из крупных городов страны. Помимо того, Сочи готов к туристам.