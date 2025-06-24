«От 14 тысяч рублей!»: Туроператоры раскрыли бюджетные европейские направления

Европейские направления могут быть не очень удобны пассажирам с детьми из-за перелета с пересадками, а проблем с визами нет, сказал НСН Воскан Арзуманов.

Россияне могут бюджетно съездить в такие европейские страны как Италия, Испания, Греция, Франция и Кипр, сказал в эфире НСН гендиректор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов.

Российские путешественники массово устремились в три страны Европы - Италию, Испанию и Францию, говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip. Так, топ зарубежных стран, где будут отдыхать россияне, возглавляет Италия - 14,7% бронирований. Испания расположилась на второй строчке (11,5%), а третье место досталось Франции (11,4%). Арзуманов отметил, что получение визы в европейские страны требует больше времени и усилий.

«Статистика действительно показывает значительный рост интереса к Европе – по некоторым направлениям он составляет до 20% по сравнению с прошлыми периодами. Однако общее число путешественников пока значительно ниже, чем до пандемии. Основные причины - сложности с авиаперелетами и визами, а также отсутствие прямых рейсов, ведь не все готовы проводить в пути по 15 часов и более. Кроме того, визовый процесс сейчас требует больше времени, средств и усилий, что также влияет на выбор туристов. Наша компания аккредитована для оформления виз в Грецию (140 евро), на Кипр (120 евро) и в Болгарию (210 евро). Сроки изготовления составляют около двух-трех недель. По другим направлениям, где у нас нет аккредитации, процесс может занять от одного до двух месяцев, а в высокий сезон сроки часто увеличиваются. Самыми популярными европейскими направлениями у россиян в этом году стали Италия (от 15,9 тысячи рублей), Греция (от 14,2 тысячи рублей), Испания (от 26,2 тысячи рублей), Франция (от 14 тысяч рублей) и Кипр (от 24,4 тысячи рублей)», - сказал собеседник НСН.

По его словам, европейские направления могут быть не очень удобны пассажирам с детьми из-за перелета с пересадками.

«Европа действительно остается одним из любимых направлений для отдыха среди российских туристов, особенно у тех, кто уже имеет открытую шенгенскую визу. Однако важно учитывать, что путешествие с пересадками может быть не самым удобным вариантом для семей с детьми из-за длительного времени в пути. Бюджетные поездки в Европу есть и возможны. Варианты проживания есть на любой вкус и кошелек, а авиакомпании периодически предлагают специальные тарифы, в том числе на европейские направления», - заключил эксперт.

Ранее глава отдела маркетингового анализа в сервисе путешествий «Туту» Ольга Котельникова заявила в пресс-центре НСН, что туристы с детьми внутри России предпочитают ездить в Краснодарский край, Москву и Санкт-Петербург.