Российская тревел-блогерша показала разрушенный популярный город Европы

Российская тревел-блогерша показала на видео разрушенный мигрантами популярный город Европы и шокировала подписчиков. Видео с улиц Марселя она разместила на своей странице @traveling_biird в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На кадрах видно, что улицы завалены мусором, дома разрисованы граффити, а на дорогах спят люди.

«Марсель, пожалуй — это настоящая опухоль страны, которая показывает накопившуюся проблему», — объяснила автор ролика. По ее словам, ответственны за разруху мигранты и власти, которые такое допустили.

В комментариях многие подтвердили, что в Марселе и даже в Париже обстановка не самая благополучная.

«Мигранты просто сделали все как у себя дома», «А почему так грязно? У нас и представить невозможно, что до такого дойдет!» — писали юзеры. При этом некоторые заметили, что так выглядят лишь отдельные районы Марселя.

Ранее в Европе вор украл у российской туристки и ее корейского парня планшет iPad, но не смог его продать и выбросил в месте для переработки мусора. По словам автора публикации, от краж пострадали не только они, но и другие туристы из группы.