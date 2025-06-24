Air Arabia собирается возобновить прямые рейсы в четыре города России

Авиакомпания Air Arabia собирается возобновить прямые рейсы из Москвы, Казани, Самары и Уфы в Шарджу уже в июле. Ранее перевозчик прекращал продажу билетов по этим маршрутам до августа.

По данным сайта Air Arabia, первый рейс из Домодедово в Шарджу запланирован на 11 июля. Заявлен прямой перелет длительностью 5,5 часа. Из Казани и Самары беспосадочные вылеты указаны начиная с 12 июля, из Уфы – с 13-го.

В отношении направления Москва – Рас-эль-Хайма планы авиакомпании остались прежними – рейсы возобновят с 1 августа.

При этом на маршрутах в российские города Air Arabia оставляет тот же тип самолета – это узкофюзеляжные А320, которые не имеют возможности облетать закрытое воздушное пространство Ирана без дозаправки. По всей видимости, перевозчик надеется на скорое разрешение ирано-израильского конфликта: аэробусы будут выполнять рейсы из ОАЭ в РФ без дополнительной посадки.

В туроператорах редакции TourDom.ru рассказали, что пока не получили от Air Arabia официального уведомления о возобновлении рейсов. «Если оно появится, будем отправлять туристов».

Рейсы из Екатеринбурга и Сочи в Шарджу по-прежнему стоят в расписании Air Arabia – с 26 и 27 июня соответственно. Эти маршруты не требуют облета закрытого воздушного пространства, и потому оптимальны для авиапарка перевозчика.

Air Arabia прекратила продажу билетов в Москву, Казань, Самару и Уфу вплоть до 1 августа. При этом рейсы отменила лишь до 30 июня. Такая неопределенность неудобна для туристов, поскольку полный возврат они могут получить лишь при отмене рейса авиакомпанией.