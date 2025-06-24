Как слова о нищих туристах из России повлияли на турпоток в Абхазию

В этом году турпоток в Абхазию из России на 20% превысил прошлогодние показатели. Ситуация со скандальным заявлением абхазской чиновницы о нищих туристах из РФ в долгосрочной перспективе не создаст серьезных последствий – путешественники все равно будут туда ездить в силу того, что это пока самое бюджетное направление, рассказал в эфире НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

© Газета.Ru

По спросу у россиян Абхазия в 1,8 раза обгоняет Сочи из-за того, что отдых на российском курорте обходится на 30-40%, хотя инфраструктура здесь значительно лучше, отметил эксперт. Комментируя высказывание чиновницы о нищих российских туристах, он отметил, что это было «неумное высказывание», напомнив о слишком скромном сервисе в Абхазии. Только низкая стоимость и привлекает путешественников, которые по этой причине и продолжат туда ездить, подчеркнул он.

«Никаких долгосрочных последствий для турпотока это высказывание не вызовет. Однако для абхазских чиновников это будет уроком – будут думать, что говорить», — добавил Мкртчян.

Он напомнил, что на турпотоке отразилось открытие первого в современное историю аэропорта. Причем на первых порах на фоне низкого спроса туры туда стоили 50 тыс. рублей на троих с перелетом в обе стороны, проживанием и трехразовым питанием – таких цен нет нигде в России, подчеркнул специалист. Решившим добраться до курорта самостоятельно на машине, тур на неделю на семью из трех человек стоил не выше 10 тыс. рублей – это и помогло «неплохо загрузить» страну, считает эксперт.

«Рост турпотока в Абхазию составлял и продолжает составлять плюс 20% по сравнению с прошлым годом. Абхазия обгоняет Сочи по росту турпотока в 1,8 раза. Это фантастический результат», — заключил он.

С тем, что турпоток не сократится после скандального заявления, согласился и вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин – по его словам, в июле и августе спрос будет превышать предложение, что приведет к росту цен.

Напомним, в Абхазии уволили начальницу лицензионного отдела министерства туризма Кристину Лакербая после ее слов о том, что республике «не нужны» бедные туристы из России. На резонансное заявление экс-чиновницы отреагировал президент страны Бадра Гунба, ее слова раскритиковали в Совфеде, Госдуме и Российском союзе туриндустрии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».