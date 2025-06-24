В РСТ отреагировали на сообщения о проблемах с интернетом у россиян в Египте

Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к туроператорам с запросом о возможных жалобах российских туристов в Египте, связанных с подключением к интернету и Wi-Fi. Отмечается, что подобных обращений не поступало, сообщили RT в пресс-службе объединения.

«Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к туроператорам с запросом о возможных жалобах российских туристов. По данным туроператоров, в последнее время не зафиксировано обращений от путешественников, связанных с блокировкой мобильных телефонов», — рассказали в РСТ.

Ранее СМИ сообщали, что граждане России прилетевшие отдыхать в Египет, остались без связи и интернета из-за законов о смартфонах.

Весной текущего года в Египте был принят закон, согласно которому все телефоны, не прошедшие официальную регистрацию, отключаются от местных сотовых сетей в течение 90 дней.

Избежать проблем можно лишь после оплаты налога в размере 38% от стоимости телефона.

Отдыхающие сообщают, что местные власти разрешают гражданам России привезти один телефон бесплатно. За другой просят налог.