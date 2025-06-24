Кабмин продлил меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене в 2025 году взносов в резервный фонд объединения туроператоров в области выездного туризма, сообщает пресс-служба правительства. Ранее такая мера поддержки действовала в 2020-2024 годах.
По закону туроператоры в сфере выездного туризма должны платить ежегодные взносы в резервный фонд объединения "Турпомощь". Размер взноса зависит от числа обслуженных туристов за предыдущий год и может составлять от 50 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. В 2020-2024 годах из-за коронавируса, а затем внешнего санкционного давления кабмин фактически освободил туроператоров от уплаты таких взносов, установив их в размере 1 рубля. Теперь эта мера продлена на 2025 год.
"Решение направлено на поддержку представителей туристической отрасли в условиях ограничений, вызванных недружественными действиями иностранных государств. Оно не повлияет на обеспечение прав туристов. В фонде достаточно средств, зарезервированных на эти цели", - пояснили в правительстве.