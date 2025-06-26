«Могут постучать в дверь с автоматом». Турист разочаровался в Мексике

Российский путешественник побывал в Мексике и назвал причины, по которым эту страну не стоит посещать. Своим мнением он поделился с подписчиками в блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

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Автор рассказал, что мексиканских картелей боятся даже армия и полиция.

«Тут реально могут постучать в дверь с автоматом. Это не байки. Некоторые районы лучше просто объезжать», — поделился россиянин впечатлениями.

Он предупредил, что в Мексике высок риск отравиться едой, даже если питаться только рисом.

«Все равно найдется какой-нибудь соус от бабушки, после которого вы три дня будете молиться всем ацтекским богам с пола туалета», — добавил турист.

Также он пожаловался, что в латиноамериканской стране может не быть интернета неделями, а правила дорожного движения никто не соблюдает. Более того, задумывать дела заранее в Мексике невозможно — что-нибудь обязательно пойдет не по плану.

Ранее путешественница из России Марина Ершова раскрыла неприглядную правду о мексиканских домах. По ее словам, они похожи на тюремные дворы.