«В России за такое не берутся». Блогер описала мужские профессии в Египте

Тревел-блогерша побывала в Египте и описала некоторые профессии местных мужчин фразой «в России за такое не берутся». Своим мнением она поделилась в личном блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

Так, автор публикации отметила, что на курортах египтяне без всякого стеснения выполняют функции горничных, уборщиц и посудомоек. По ее словам, в этой африканской стране никому и в голову не придет сказать, что эта работа не для мужчин.

Еще одна профессия египтян, которую упомянула россиянка, — зазывалы. На такую работу обычно берут мужчин, которые владеют хотя бы парой слов на языках основной массы туристов.

«В случае с русским языком это обычно выглядит довольно смешно, потому что в ход идут сленг или фразеологизмы, значения которых зазывалы не понимают», — пояснила она.

Путешественница также рассказала, что египетские мужчины часто работают дорменами — это нечто среднее между швейцаром, охранником, уборщиком и разнорабочим в многоквартирном доме. Они могут выполнять какие-то поручения жильцов: заменить лампочку в квартире, повесить полку, сбегать в магазин или аптеку.

Четвертая профессия, на которую обратила внимание автор, — гладильщики.

«Египетские хозяйки чаще всего не гладят сами выстиранное и высушенное белье и одежду. Вместо того чтобы стоять по несколько часов с утюгом у доски (а стирают египтянки много и часто), они несут свои вещи в гладильные при прачечных, где их профессионально отпаривают и отглаживают», — поделилась она.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала о привычках египтян, которые россияне не поймут. По ее словам, мужчины в этой стране ухаживают за собой с малых лет, используют средства для укладки.