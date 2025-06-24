Пассажиры «Катарских авиалиний» оказались в сложной ситуации

Российские туристы, купившие билеты на ближайшие рейсы «Катарских авиалиний», в растерянности: одни из них застряли в аэропорту Дохи, вторые ждут вылета в Катар – информации о вылетах нет.

«Мы чуть-чуть не успели отправиться на Бали. Сидим в аэропорту. Ничего не говорят пока». «Мы должны были лететь из Куала-Лумпура до Дохи, потом Доха – Москва. Все рейсы в Доху отменены. Стоим в аэропорту в очереди, чтобы узнать, что дальше нам предоставят». «У нас завтра в 10 утра вылет из Мале в Доху».

Туристы надеются, что к утру небо над Катаром откроют, и они смогут добраться до своего пункта назначения.

Часть самолетов, летевших в Доху, перенаправили в Стамбул: там уже приземлились рейсы «Катарских авиалиний» из Варшавы и Брюсселя. Туда же собирались отправить рейс QR 340 из Москвы. Но по каким-то причинам борт проследовал мимо и начал снижаться над западным побережьем Турции. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, он должен был сесть в Измире. Ранее TourDom.ru писал, что туристы не знают, как выбираться из Катара.