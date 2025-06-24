Как добраться из Хабаровска до Фуюаня

Для жителей Хабаровска поездка в приграничный Фуюань остается популярным вариантом недорогого зарубежного путешествия. Этот город, расположенный всего в нескольких часах пути, предлагает туристам знакомство с китайской культурой, местной кухней и новыми достопримечательностями. Хабаровчанин рассказал, во сколько обойдутся путевки и транспорт.

Как добраться

Количество турфирм, организующих поездки в Фуюань, значительно сократилось – если раньше их были десятки, то сегодня остались единицы. Стоимость путевок у разных операторов практически не отличается и формируется исходя из четырех ключевых факторов: продолжительности пребывания (считается в ночах), категории выбранного отеля, типа размещения (одноместное или двухместное) и вида теплохода для переправы через Амур.

На протяжении 30 лет маршрут Хабаровск–Фуюань обслуживали китайские «Лунтаны» и российские «Полесья», преодолевавшие путь за час. Сегодня перевозки осуществляют два судна: китайский «Лункэ» (239 пассажиров, 4 часа в пути) и российский «70 лет Победы» (100 пассажиров, 1.5 часа). Российский теплоход ходит только по пятницам – утренний рейс в Фуюань и обратный в воскресенье после обеда, тогда как «Лункэ» работает в будни, что предпочтительнее для тех, кто хочет избежать наплыва туристов.

«Меня сразу предупредили, что в конечную стоимость путевки входят: дорога на теплоходе, проживание в отеле уровня не менее 3 звезд, услуги гида при встрече и проводах, групповая виза и страховка, портовый сбор на дебаркадере в Хабаровске», – поделился корреспондент DVHAB Сергей Хамзин.

Стоимость путешествия

Туристам предлагаются поездки на 2 или 3 ночи с размещением в одном из пяти отелей: три старых («Дракон» на Арбате, «Лунцин» на торговой улице и «Мэнюань» у рынка) и два новых («Пэнчэн» в 200 м от центра и «Ванлиюань» у набережной). Стоимость варьируется от 5 000 рублей + 680 юаней за 2 ночи в «Мэнюане» до 5 000 рублей + 890 юаней за 3 ночи в «Драконе» или «Пэнчэне», где включен завтрак.

Ценовые категории четко разделяют отели: «Дракон», «Пэнчэн» и «Ванлиюань» относятся к премиальному сегменту (5 000 ₽ + 780-890 ¥), тогда как «Лунцин» и «Мэнюань» предлагают более бюджетные варианты (5 000 ₽ + 680-850 ¥). Разница в цене обусловлена местоположением, состоянием номеров и наличием дополнительных услуг, таких как завтрак в некоторых гостиницах.

«Я решил ехать на 3 ночи и выбрал «Дракон». Этот отель я хорошо знаю со дня его открытия в 2016 году (более подробно о нем и в целом о гостиничной сети Фуюаня я расскажу в следующих очерках). Моя путевка стоила 5 000 рублей плюс 890 юаней. Но этот вариант – при 2-местном размещении, а мне хотелось жить в номере одному. Поэтому пришлось заплатить еще 280 юаней», – рассказал хабаровчанин.

Итого за трехдневную поездку в будни на «Лункэ» в одноместном номере отеля «Дракон» (с завтраками) общая стоимость составила 5 000 рублей и 1 170 юаней. Это приблизительно 18 000 рублей по курсу середины июня. Оплата разделена на рубли и юани, потому что хабаровская турфирма принимает оплату только в рублях, а китайская сторона – в юанях. Поэтому нужно заранее обменять рубли на юани. Туристам лучше ехать в Фуюань с юанями, так как курс обмена рублей на юани в Фуюане менее выгоден, чем в банках Хабаровска.

Нюансы поездки

«Самое утомительное в начале пути – это ожидание посадки на теплоход. На речном вокзале Хабаровска до сих пор нет цивилизации, все туристы вынуждены стоять на улице под открытым небом, продуваемые ветром с Амура. И хорошо, если в этот момент нет дождя», – отметил Сергей Хамзин.

Время отплытия теплохода в Фуюань непредсказуемо и зависит от времени его прибытия из Фуюаня в Хабаровск, скорости таможенного и пограничного досмотра, а также времени посадки пассажиров. Ожидание может занять около часа.

Пограничный контроль может потребовать порядка 10 минут. Туристам обратно беспошлинно можно вывезти из Фуюаня товаров для личного пользования на сумму, эквивалентную 500 EUR, и весом до 25 кг, алкоголя – не более 3 литров. Лекарства провозить в Россию нельзя, за исключением тех, на которые есть рецепт российского врача.

«Лункэ» – двухпалубный теплоход, на нижней палубе два салона, на верхней – один, плюс VIP-салон для десяти человек. VIP-салон прост: мягкая мебель, столики. При посадке пассажиров разделяют по гражданству: россиян в один салон, китайцев – в другой. В начале поездки теплоход был полупустой, верхний салон был закрыт. По словам хабаровчанина, на обратном пути пассажиров стало больше, при этом китайцы могли сидеть где угодно, а россияне – только в одном салоне на нижней палубе.

«Если вам хочется плыть в более комфортных условиях, экипаж теплохода готов пойти вам навстречу. За 100 юаней на человека вам предоставят место в VIP-салоне (если есть свободные), или же уступят место в своей мини-каюте, где экипаж отдыхает», – добавил турист.

Во время четырехчасового путешествия между Хабаровском и Фуюанем пассажиры могут воспользоваться бортовым буфетом. В ассортименте представлены напитки (вода, соки, чай) и снеки (чипсы, сухарики) китайского производства. Особой популярностью пользуются традиционные китайские пельмени по 300 рублей за порцию и местное пиво (200 рублей за 0,6 литра). Интересно, что заказанные пельмени разносят по всему судну, независимо от места расположения пассажира.

По мере приближения к Фуюаню открывается живописный вид на китайское побережье. Теплоход завершил маршрут за 3,5 часа, окончательно пришвартовавшись у китайского причала в 18:30 по хабаровскому времени.

Несмотря на некоторые нюансы, поездка в Фуюань позволяет хабаровчанам недорого познакомиться с китайской культурой, особенно если заранее подготовиться – обменять валюту, выбрать подходящие даты и теплоход, а также быть готовым к особенностям местного сервиса.

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