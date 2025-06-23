Туристы не знают, как выбираться из Катара

Иран ударил по крупнейшей военной базе США на Ближнем Востоке. Пока сообщается о 6 баллистических ракетах, выпущенных в сторону Аль-Удейд в Катаре. На этой территории, известной еще как аэропорт Абу-Нахлах, размещаются ВВС Катара, ВВС США и другие иностранные силы. Постоянно там находится более 10 тыс. американских военнослужащих.

Иранские СМИ пишут о попадании как минимум трёх ракет в базу ВВС США. Минобороны Катара заявляет, что удары не привели к жертвам.

Менее чем в 30 км к северо-востоку от Аль-Удейд находится столица Катара, Доха, с населением около 1 млн человек. Много здесь и туристов, в том числе и россиян. Они уже ощутили на себе изменение обстановки.

«Видно в небе было ракеты только что». «В Аль-Гаррафе слышны взрывы». «Офигеть, дом просто вибрировал», – пишут в соцсетях.

Власти Катара заявили о временной приостановке авиасообщения «с целью обеспечения безопасности граждан, резидентов и гостей страны».

«Как туристам выезжать? Через какую сухопутную границу проще?» – спрашивают россияне.

По земле Катар граничит только с Саудовской Аравией, но и там воздушное пространство уже закрыли. Остается надежда вылететь из аэропортов ОАЭ – по состоянию на 20:30 понедельника воздушное пространство над Эмиратами оставалось открытым.

Посольство России в Катаре призвало сограждан сохранять спокойствие и внимательно следить за информационными сообщениями и рекомендациями местных властей и официальных каналов посольства в Дохе и МИД России. А также воздержаться от поездок по стране.

Телефоны посольства РФ в Катаре:

+97444836231

+97444836821.

Экстренный телефон посольства России в Дохе (для чрезвычайных ситуаций):

+97455887659.

Ранее TourDom.ru писал, что British Airways отменила рейсы в Дубай и Доху до 24 июня.