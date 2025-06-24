Какие страны не признают старые загранпаспорта и что будет если поехать туда

Для российских путешественников придумали очередное испытание: старые загранпаспорта — те самые с синим гербом и без чипа — все чаще становятся поводом для разворота на границе. Особенно на фоне новых правил, которые постепенно вводят страны Европы. Франция уже официально ограничила въезд по небиометрическим документам, за ней, возможно, последуют другие популярные европейские государства. Нужно ли срочно бежать за новым документом — разбиралась «Лента.ру».

Какие страны не признают старые загранпаспорта?

С начала июня Франция ввела запрет на въезд по российским паспортам без биометрии, которые выдаются на 5 лет. Однако у этого правила есть исключения: лица младше 15 лет могут по-прежнему пересекать границу с документами старого образца. Кроме того, владельцы действующих шенгенских виз, выданных до 1 июня 2025 года, смогут въехать, даже если паспорт не биометрический. Главное — виза должна быть актуальной на момент въезда.

Если с пограничниками на границе возникают споры, можно ссылаться на Совета Европейского союза. Там даны разъяснения на такой случай. А лучше всего иметь эту информацию в распечатанном виде — это облегчит жизнь, если интернета под рукой не окажется.

Среди стран, которые перестали принимать загранпаспорт старого образца с начала 2025 года, — Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва и Эстония. Предполагается, что с 15 июля список пополнит Латвия. Не исключено, что к ним вскоре присоединятся Бельгия, Германия или Испания, если ЕС решит унифицировать подход.

Что будет, если рискнуть и поехать со старым паспортом?

Некоторые путешественники решают ехать с небиометрическим паспортом «на авось». Но результат может быть довольно нервным. Проблемы, как правило, возникают уже на стойке регистрации на рейс: система, вероятно, выдаст, что документ не соответствует требованиям въезда.

Если попасть в самолет все же удалось, следующее препятствие будет ждать на границе в стране прилета. Пограничник может развернуть путешественника обратно, в результате чего последний проведет сутки в транзитной зоне без права выйти даже за кофе. Вернуть деньги за билет в этом случае практически невозможно: это ошибка путешественника, а не авиакомпании.

К примеру, в начале июня пара российских туристов захотела увидеть Париж и была депортирована из аэропорта французской столицы. По словам путешественницы Натальи, они прилетели в европейский город через Ереван, но были сразу же задержаны таможенной службой. У пары изъяли документы, а причиной стало новое правило, согласно которому владельцы загранпаспортов РФ без биометрии не могут посещать Францию.

В результате россияне лишились брони отеля, а также билетов на следующий рейс в Милан. Супруги пытались дозвониться в российское консульство, но не смогли. В настоящее время они уже летят на родину.

Куда можно поехать с пятилетним паспортом?

Паспорт старого образца пока не ушел в прошлое, им вполне можно пользоваться при поездках в большинство стран мира. Вот список государств, которые точно принимают небиометрические документы:

Турция — безвиз до 60 дней, паспорт любого типа;

Сербия, Армения, Беларусь, Казахстан, Узбекистан — свободный въезд, никаких требований к типу паспорта;

ОАЭ — выдают визу по прилету, и тип паспорта значения не имеет;

Таиланд — виза до 60 дней онлайн, паспорт старого образца подходит;

Индия — электронная виза, старые паспорта принимаются;

Китай — по визе, без ограничений по типу паспорта;

Египет, Тунис, Иран, Куба, Мексика — проблем не возникает.

Старый паспорт пока еще «живет», но срок его актуальности стремительно сокращается. Мир становится все более цифровым, и даже границы теперь читают чипы. Лучше поменять документ до того, как он станет просто красивым сувениром.

Если нет планов ехать в ЕС в ближайшее время — можно не спешить. Но если поездка намечается, особенно во Францию или соседние страны Шенгена, оформить биометрию стоит заранее. Очереди летом обычно растут, особенно в крупных городах, и срок изготовления может увеличиться.

Почему старые паспорта больше не в моде?

Многие туристы воспринимают новость о запрете старых загранпаспортов как очередную бюрократическую причуду. На самом деле у такого решения есть вполне рациональное и даже политическое обоснование.

Пятилетние паспорта не имеют чипа, биометрии, встроенной цифровой защиты. Такие документы легче подделать или использовать мошенническим способом. Для стран Европы это уязвимость: через границу может пройти человек, не совпадающий с данными в паспорте, а системы контроля не смогут это проверить. Поэтому биометрия стала стандартом безопасности в большинстве развитых стран.

Кроме того, ЕС давно работает над унифицированной системой контроля на границах — EES (Entry/Exit System), которая запускается в 2025 году. Эта система сканирует паспорта с чипом, сверяет данные с биометрией и автоматически считает дни пребывания в Шенгене. Старые паспорта банально не вписываются в эту технологическую схему — системы их «не видят».

Конечно, не обошлось и без политического подтекста. Ограничения на въезд с небиометрическими паспортами — это еще и косвенная форма визового давления в отношении россиян и граждан других стран. Разумеется, формально речь идет о безопасности. Но неформально — это инструмент, позволяющий сократить поток туристов или легально ужесточить фильтрацию въезда.

Где и как оформить новый загранпаспорт?

В России на сегодняшний день действуют две системы заграничных паспортов:

старого образца (на 5 лет, без биометрии);

нового образца (на 10 лет, с чипом и отпечатками пальцев).

Заявление на получение можно подать через Госуслуги — это самый быстрый и удобный способ. Либо обратиться лично — в МФЦ или МВД. Для этого понадобятся:

паспорт РФ; фото (в зависимости от способа подачи);

военный билет (для мужчин);

старый загранпаспорт — при его наличии.

Госпошлина на получение паспорта нового образца (на 10 лет) составит 5 тысяч рублей (при подаче через Госуслуги — 3,5 тысячи рублей), а старого образца (на 5 лет) — 2 тысячи рублей (на Госуслугах — 1,4 тысячи рублей).

Срок изготовления — от одной недели (если подавать документы по месту регистрации) до одного месяца (в другом регионе страны).

Если человек часто путешествует или планирует поездку в Европу, разумнее сразу оформить биометрический паспорт — он не только дольше действует, но и избавляет от потенциальных проблем на границе.

Важные детали

Надо помнить: как только человек оформит новый паспорт, старая виза может стать бесполезной — ее не переносят автоматически. Поэтому, если есть открытая виза в старом паспорте, не стоит спешить его менять, пока поездка не состоялась.

Также следует постоянно мониторить информацию о странах, допускающих въезд по паспортам старого образца: список может меняться. Делать это можно на сайте МИД или консульства интересующего государства, в визовом центре, в СМИ или тематических Telegram-каналах.