Что предлагает туристам ущелье Чункурчак в Кыргызстане

В Бишкеке небывалая жара. Люди едут отдыхать в горы, спасаются от зноя среди прохлады и зелени. Всего в часе езды от столицы десятки живописных ущелий, передает корреспондент телеканала «МИР 24 Аида Аматбекова.

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Ущелье Чункурчак — одно из самых популярных мест отдыха в Чуйской области. В нем расположена горнолыжная база. Канатная дорога в комплексе работает круглый год: всего несколько минут — и вы на вершине с панорамным видом.

Люди приезжают сюда не только за свежим воздухом и красивыми видами, но и за адреналином. На вершине начинается спуск по зиплайну — одному из самых захватывающих аттракционов в ущелье. Скорость достигает 35 км/ч, длина троса — около 600 метров.

Акмарал приехала из Баткена — там сейчас плюс 40. Говорит, в Чункурчаке не только дышится легче, но и развлекаться интереснее.

По ущелью можно прокатиться верхом на лошади — прогулки проводят местные жители. На территории горнолыжной базы оборудованы детская площадка, зона для барбекю и удобные беседки. Приезжают целыми семьями, много иностранцев.

«Мы приехали из Абу-Даби, уже второй день в Кыргызстане. Здесь невероятная природа, вкусная еда и гостеприимные люди. Здесь, в Чункурчаке, особенно понравилось.

Чтобы прикоснуться к культуре кочевого народа, можно посетить юрточный городок. Он находится в пяти минутах от горнолыжной базы. Вдоль реки располагаются десятки боз уй — традиционных юрт, где гостям предлагают попробовать холодный кумыс и традиционные блюда.

«Я уехала в Южную Корею и после 25 лет возвращаюсь сюда именно на кумысолечение. Восторг неописуемый. Воздух, экологически чистая еда без химикатов, вкус даже другой

Для любителей приключений в Чункурчаке открыты тропы в горы. Они ведут к горным озерам, где можно переночевать в палатках под звездным небом. Тем, кто предпочитает комфорт, предлагают отели, гостевые дома и глэмпинги.