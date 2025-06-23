В Абхазии появится туристическая милиция

В Абхазии запущен экспериментальный проект по созданию «Туристической милиции». Основная задача нового подразделения – обеспечение безопасности отдыхающих и оперативная помощь гостям республики в популярных туристических локациях. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Абхазии.

На первом этапе службу несут 25 сотрудников, включая курсантов, выпускников школы милиции и действующих правоохранителей. Подразделение уже приступило к работе в тестовом режиме в Сухуме.

Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут провел смотр личного состава и отметил, что проект направлен на повышение уровня безопасности в местах массового скопления туристов.

Сотрудники нового подразделения будут выделяться специальной формой: белыми футболками с надписью «Туристическая милиция» и бейсболками.

Если пилот окажется успешным, власти планируют расширить его на всю территорию республики, создав постоянное специализированное подразделение.

Запуск проекта произошел на фоне резонансного заявления сотрудницы Минтуризма Кристины Лакербая, которая на круглом столе 20 июня выразила недовольство низкими доходами от бюджетных туристов. Позже в ведомстве пояснили, что ее слова были «вырваны из контекста», и подчеркнули, что Абхазия рада гостям из России.

Новый проект призван не только усилить безопасность, но и улучшить имидж республики как комфортного направления для отдыха.